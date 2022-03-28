В мережі з'явилося відео, на якому Столбовий звертається до жителів громади.

Голова Харківської обласної Військової адміністрації Олег Синьогубов заявив, що голова Балаклійської територіальної громади Іван Столбовий пішов на співпрацю з окупантами.

Про це йдеться в повідомленні в його Telegram-каналі.

"Зрадників держави чекає багаторічне ув'язнення. Голова Балаклійської територіальної громади Іван Столбовий пішов на співпрацю з окупантами. Про що публічно заявив жителям громади", - заявив Синьогубов.

Він додав, що Столбовий "зрадив інтереси країни, зрадив українських захисників і односельців".

"Іван Столбовий зараз збирається працювати з тими, хто вбиває наших людей і руйнує наші міста", - підкреслив він.

Глава ОВА нагадав, що Верховна Рада України посилила кримінальну відповідальність за державну зраду, і "голову Балаклійської громади чекає 15-річне ув'язнення до довічного позбавлення волі".

"Таке покарання буде для кожного, хто сяде за стіл переговорів з російськими окупантами!" – підкреслив Синегубов.

Тим часом в мережі з'явилося відео, на якому Столбовий звертається до жителів громади.

"Вчора я говорив з керівництвом російської армії, і вони теж запропонували свою допомогу. Це ваше право, брати чи не брати, але ми сьогодні організуємо роботу пунктів роздачі гуманітарної допомоги. Там буде борошно, картопля. Але нам більше допомоги ніхто сьогодні не дасть, розумієте? Ваше право, брати - не брати, тому що сьогодні заблоковано і так далі.

Ми будемо робити все, щоб відновити життєдіяльність нашого міста. Я думаю, що далі ми будемо з ними зустрічатися, щоб нам давали допуск і по підключенню електроенергії та води тощо", – сказав він.

Раніше повідомлялося, що в Ізюмі два депутати, колишній мер і екс-міліціонер почали співпрацювати з окупантами.

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