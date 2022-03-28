Росія використовує ті ж методи, до яких вдавалася на Донбасі у 2014 році.

Деяких голів українських міст, яких викрали російські окупанти, знайшли мертвими. Інших не можуть знайти.

Про це Володимир Зеленський сказав у інтерв'ю The Еconomist.

"Вони викрадають мерів наших міст. Вони вбили деяких із них. Декого з них ми не можемо знайти. Декого з них ми вже знайшли і вони мертві", - сказав президент.

Зеленський акцентував, що російська армія використовує на окупованій території ті ж методи, що й на Донбасі у 2014 році.

Як повідомляв УНІАН, відомо про численні випадки викрадення окупантами голів українських міст та сіл.

Зокрема, 23 березня військовослужбовці збройних сил РФ прийшли додому до старости села Мотижин на Київщині, незаконно затримали її, її чоловіка та сина й вивезли їх у невідомому напрямку.

21 березня викрали Циркунівського сільського голову Миколу Васильовича Сікаленка на Харківщині.

11 березня стало відомо про викрадення міського голови Мелітополя Івана Федорова. Його відвезли в невідомому напрямку. При цьому в Міністерстві закордонних справ України це викрадення кваліфікували як військовий злочин.

14 березня в Запорізькій обласній військовій адміністрації заявили, що викрадений окупантами мер Мелітополя знаходиться в окупованому Луганську, де йому інкримінують справу про "тероризм".

16 березня стало відомо, що Федорова в результаті спецоперації звільнили з полону окупантів.

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