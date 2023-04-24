Є дві надпотужних бази - одна з них розташована на узбережжі Азовського моря в селищі Кирилівка, друга - в Приморському Посаді.

Мер Мелітополя Іван Федоров розповів про те, де на території окупованої Мелітопольщини ворог сконцентрував найбільшу кількість військових.

В ефірі інформаційного телемарафону він наголосив, що ще рано казати про втечу ворога з окупованої території. Наразі на території тимчасово окупованої Мелітопольщини є дві надпотужних концентрації російських військових.

"Одна з них знаходиться на узбережжі Азовського моря в селищі Кирилівка, де вороги захопили величезну кількість баз відпочинку, готелів та іншого. Щонайменше, ними націоналізовано більше 250 баз відпочинку, частину з яких вони просто пограбували та розмародерили. А в іншій частині, яка більш комфортабельніша, сьогодні там живе особовий склад ворогів. Також вони Кирилівку використовують, як таку базу перевантаження своїх військових вантажів та важкого озброєння",- акцентував Федоров.

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Він додав, що друга база російських окупантів знаходиться з іншого боку Азовського узбережжя.

"Така ж база, але трохи менша, в них розташована з іншого боку Азовського узбережжя, а саме в Приморському Посаді. І це також база логістична для перевантаження",- зазначив Федоров.

Водночас міський голова Мелітополя зауважив, що є ознаки того, що ворог готується до евакуації з тимчасово окупованої території.

"Ми бачимо з багатьох районів тимчасово окупованої Запорізької області, що вони готуються вивозити наших дітей. Перші, кого вони планують забирати під час своєї втечі, - це наших дітей, які залишились в тимчасовій окупації. Тож сьогодні ще зарано говорити, що ворог біжить з нашої території, але тенденція до підготовки евакуації цивільного населення, наших дітей, і в першу чергу, колаборантів і окупантів - тенденція є",- підкреслив Федоров.

Ситуація у окупованій частині Запоріжжя

Як повідомляв УНІАН, 22 квітня Іван Федоров розповідав, що у тимчасово окупованій Запорізькій області російські окупанти готуються до евакуації в населених пунктах, що знаходяться поблизу лінії фронту.

Проте Федоров відмітив, що в самому Мелітополі наразі про евакуацію не йдеться, а навпаки "ворог посилює там зараз свої позиції", готуючись до оборони тимчасово окупованої Запорізької області, але з іншого боку намагається попередити цивільних про те, що український контрнаступ точно буде.

Крім того, у Запорізькій області російські окупанти мінують приватні будинки.

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