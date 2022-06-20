Вранці над містом збили протикорабельну ракету "Онікс"

Внаслідок ранкового обстрілу Одеси постраждали десятки вікон.

Про це сказав мер Одеси Геннадій Труханов, повідомляє прес-служба Одеської міськради.

За його словами, після збиття ворожої ракети сьогодні вранці від вибухової хвилі постраждали близько 80 вікон.

"Наші комунальні служби з ранку працюють на місці, ліквідовують наслідки і проводять весь необхідний ремонт", - додав мер.

Як повідомляв УНІАН, близько 7:20 у понеділок, 20 червня, в Одесі пролунав вибух. За даними ОК "Південь", в цей час над містом збили протикорабельну ракету "Онікс", запущену з окупованого Криму.

У ніч з суботи на неділю, 19 червня, російські окупанти завдали два ракетних удари по Одеській області.

В офіційному повідомленні ОК "Південь" відзначали, що ворог атакує Одещину з метою тиску.

"Ворог намагається максимально зруйнувати інфраструктуру регіонів, де не ведеться бойові дії, щоб чинити психологічний тиск на населення і підривати економічні та стратегічні резерви держави", - наголостли в ОК.

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