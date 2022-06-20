Внаслідок ранкового обстрілу Одеси постраждали десятки вікон.
Про це сказав мер Одеси Геннадій Труханов, повідомляє прес-служба Одеської міськради.
За його словами, після збиття ворожої ракети сьогодні вранці від вибухової хвилі постраждали близько 80 вікон.
"Наші комунальні служби з ранку працюють на місці, ліквідовують наслідки і проводять весь необхідний ремонт", - додав мер.
Як повідомляв УНІАН, близько 7:20 у понеділок, 20 червня, в Одесі пролунав вибух. За даними ОК "Південь", в цей час над містом збили протикорабельну ракету "Онікс", запущену з окупованого Криму.
У ніч з суботи на неділю, 19 червня, російські окупанти завдали два ракетних удари по Одеській області.
В офіційному повідомленні ОК "Південь" відзначали, що ворог атакує Одещину з метою тиску.
"Ворог намагається максимально зруйнувати інфраструктуру регіонів, де не ведеться бойові дії, щоб чинити психологічний тиск на населення і підривати економічні та стратегічні резерви держави", - наголостли в ОК.