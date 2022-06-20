Супротивник випустив крилаті ракети по Одесі та Білгород-Дністровському району області, поділилися в оперативному командуванні "Південь".

Над Одесою та районом області сили протиповітряної оборони збили ракети російських окупантів.

Про те, що знову були збиті ворожі ракети, в Telegram написав спікер очільника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"…Над Одесою та районом області знову "мінуснули" ворожі ракети. Дякуємо ППО!" - зазначив він.

В оперативному командуванні "Південь" повідомили, що супротивник із захопленого Криму випустив по Одещині крилаті ракети типу "Онікс", поділився канал в Telegram "Одеса. Офіційно".

"…Ворог продовжує атакувати Одещину крилатими ракетами типу "Онікс" з берегового ракетного комплексу, що розташований в тимчасово окупованому Криму. Вночі була спроба вдарити по Білгород-Дністровському району, а ранком - по самій Одесі…", - йдеться в повідомленні.

В ОК "Південь" підкреслили, що сили ППО України знищили ворожі ракети у повітрі.

Нагадаємо, 20 червня у мережі повідомили, що в Одесі було чути вибухи.

Варто зазначити, що Росія рано вранці 24 лютого вдерлася на територію України й розпочала повномасштабну війну. Ворог спершу бомбив військові об'єкти, а потім - і цивільні, зокрема, в Одесі та області, були жертви та постраждалі.

Захисники України давали супротивнику гідну відсіч. У Генштабі Збройних сил України повідомили, що станом на 20 червня в нашій країні ліквідували 130 ворожих крилатих ракет.

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