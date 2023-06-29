Сергій Наєв запевнив, що влада на місцях знає алгоритми і шляхи евакуаційних заходів.

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що Сумський напрямок залишається найбільш небезпечним у Північній операційній зоні.

"Майже щодня прикордонні населенні пункти потерпають від обстрілів ворожих сил. Ворог гатить з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню. Перебуваючи в одному з населених пунктів, особисто переконав родину похилого віку терміново виїхати, тому що була безпосередня небезпека. Я закликаю всіх громадян, які мешкають у прикордонних районах Сумщини виїхати", - написав він.

Наєв запевнив, що влада на місцях знає алгоритми і шляхи евакуаційних заходів.

"Будь ласка, виїжджайте для того, щоб зберегти своє життя! А Сили оборони продовжать боронити українську землю", - додав він.

Ситуація на Сумщині - деталі

26 червня внаслідок чергового обстрілу села Миропілля на прикордонні Сумщини загинула жінка. Ворог гатив по селу з артилерії та влучив у її будинок.

Раніше російські загарбники вбили у Сумській області сімох працівників Держлісгоспу. Протягом 13 червня війська Російської Федерації здійснили 21 обстріл прикордоння, всього було зафіксовано 101 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Білопільська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Есманська, Новослобідська та Великописарівська громади.

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