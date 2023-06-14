Вони в цей час перебували у автомобілі УАЗ.

Російські загарбники вбили у Сумській області сімох працівників Держлісгоспу.

Про це повідомляється у зведенні Сумської обласної військової адміністрації у Telegram. Протягом 13 червня війська Російської Федерації здійснили 21 обстріл прикордоння, всього було зафіксовано 101 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Білопільська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Есманська, Новослобідська та Великописарівська громади.

Під час мінометного обстрілу Середино-Будської громади було пошкоджено магазин та господарські будівлі. Внаслідок обстрілу зі ствольної артилерії (21 вибух) загинули працівники Держлісгоспу, які в цей час рухалися на автомобілі УАЗ. Інформація уточнюється.

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Внаслідок наступних обстрілів було пошкождено приватний будінок, в іншому сталася пожежа.

Російські обстріли - останні новини

Нагадаємо, вчора вночі російські загарбники вкотре масовано атакували Україну. У Кривому розі окупанти влучили по п’ятиповерховому житловому будинку та приватному підприємству. Внаслідок удару загинули 11 людей, ще понад 30 - постраждали.

Харків вони атакували дронами типу "Шахед", повідомлялося про удар по комунальному підприємству та складському приміщенню.

Також Росія вдарила по Херсонській області, вбивши у Білозерці священника.

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