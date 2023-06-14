Російські загарбники вбили у Сумській області сімох працівників Держлісгоспу.
Про це повідомляється у зведенні Сумської обласної військової адміністрації у Telegram. Протягом 13 червня війська Російської Федерації здійснили 21 обстріл прикордоння, всього було зафіксовано 101 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Білопільська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Есманська, Новослобідська та Великописарівська громади.
Під час мінометного обстрілу Середино-Будської громади було пошкоджено магазин та господарські будівлі. Внаслідок обстрілу зі ствольної артилерії (21 вибух) загинули працівники Держлісгоспу, які в цей час рухалися на автомобілі УАЗ. Інформація уточнюється.
Внаслідок наступних обстрілів було пошкождено приватний будінок, в іншому сталася пожежа.
Російські обстріли - останні новини
Нагадаємо, вчора вночі російські загарбники вкотре масовано атакували Україну. У Кривому розі окупанти влучили по п’ятиповерховому житловому будинку та приватному підприємству. Внаслідок удару загинули 11 людей, ще понад 30 - постраждали.
Харків вони атакували дронами типу "Шахед", повідомлялося про удар по комунальному підприємству та складському приміщенню.
Також Росія вдарила по Херсонській області, вбивши у Білозерці священника.