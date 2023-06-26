Ворожий снаряд влучив у будинок жительки Миропілля, вона отримала тяжкі поранення і за кілька годин померла в лікарні.

Внаслідок чергового обстрілу села Миропілля на прикордонні Сумщини загинула жінка. Ворог гатив по селу з артилерії та влучив у її будинок.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаними з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Обстріл стався близько 17:30 25 червня - окупанти з території Росії вдарили по Миропільській громаді з артилерії.

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"Внаслідок атаки ворога жителька с. Миропілля, яка перебувала вдома, отримала тяжкі поранення та була госпіталізована, однак вже через декілька годин померла в лікарні", - розповіли прокурори.

Крім того, під час обстрілу пошкоджено два приватні будинки, господарські будівлі та легковий автомобіль.

Російські терористи щоденно обстрілюють Сумщину, зокрема з мінометів, артилерії та дронів.

Так, минулої доби, 25 червня, окупанти здійснили 16 обстрілів області. У прикордонних громадах було зафіксовано 76 вибухів. Обстрілів зазнали Миропільська, Краснопільська, Юнаківська, Шалигинська та Новослобідська громади.

Цієї доби, 26 червня, вночі та зранку росіяни здійснили вже чотири обстріли прикордонних громад з мінометів та гранатометів - зафіксовано 49 вибухів.

Наслідки обстрілів Сумщини - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 18 червня російські загарбники обстріляли з території РФ Білопілля на Сумщині. Ворог гатив по місту з артилерії.

В результаті обстрілу загинув 38-річний старший лейтенант поліції Роман Бабенко та його 4-річний син. Вони отримали несумісні із життям травми.

Перед тим, 15 червня, внаслідок обстрілів Сумської області було поранено трьох дітей.

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