Через шторм є висока вірогідність прибиття мін до берега.

Мешканців Одеської області попереджають про небезпеку з Чорного моря. Є висока вірогідність прибиття мін до берега.

Про це у своєму Telegram повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Він наголосив на тому, що мешканці області мають дотримуватися правил та не порушувати розпорядження, які стосуються безпеки біля моря.

"Одещина! Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока вірогідність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя. Бережіть себе та рідних! Не порушуйте відповідних розпоряджень ОВА та військового командування", - повідомив він.

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