Росія сьогодні ще раз намагалася атакувати Одеську область, сили протиповітряної оборони збили чергову крилату ракету російських окупантів.
Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко у своєму Telegram-каналі. "Ворог ще раз намагався здійснити ракетний удар по нашій області", - зазначив він.
За словами Марченка, під час чергової ворожої атаки українськими підрозділами протиповітряної оборони була збита ще одна крилата ракета, випущена з літака.
Обстріл України 26 січня
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Росія вкотре масовано обстріляла ракетами територію України.
Повідомлялося про влучання російських ракет у Вінницькій області. За попередніми даними, ніхто не постраждав.
На Одещині було збито три ракети типу "Калібр", однак внаслідок російського обстрілу пошкоджено два об'єкти енергетичної інфраструктури.
Вибух пролунав і у Дніпровському районі Києва. За даними КМВА, 55-річний чоловік загинув внаслідок падіння частин ракет. Ще двох людей госпіталізували до лікарні.
Це був 13 ракетний удар і 15 атака дронів по енергосистемі України. Наразі відомо про пошкодження енергетичного обладнання у кількох регіонах.