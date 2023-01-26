Сьогодні під час попередньої атаки було збито три ракети типу "Калібр".

Росія сьогодні ще раз намагалася атакувати Одеську область, сили протиповітряної оборони збили чергову крилату ракету російських окупантів.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко у своєму Telegram-каналі. "Ворог ще раз намагався здійснити ракетний удар по нашій області", - зазначив він.

За словами Марченка, під час чергової ворожої атаки українськими підрозділами протиповітряної оборони була збита ще одна крилата ракета, випущена з літака.

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Обстріл України 26 січня

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Росія вкотре масовано обстріляла ракетами територію України.

Повідомлялося про влучання російських ракет у Вінницькій області. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

На Одещині було збито три ракети типу "Калібр", однак внаслідок російського обстрілу пошкоджено два об'єкти енергетичної інфраструктури.

Вибух пролунав і у Дніпровському районі Києва. За даними КМВА, 55-річний чоловік загинув внаслідок падіння частин ракет. Ще двох людей госпіталізували до лікарні.

Це був 13 ракетний удар і 15 атака дронів по енергосистемі України. Наразі відомо про пошкодження енергетичного обладнання у кількох регіонах.

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