Українські солдати розкрили, що наступ застав ворога зненацька. Ліній оборони практично не було.

Наступ України на Курську область РФ був дуже швидким та раптовим. Росіяни були змушені тікати.

Як пише The Wall Street Journal, операція розпочалася о 3 ночі. Український взвод зіткнувся з найсерйознішою перешкодою для свого зухвалого вторгнення - низки бетонних пірамід, призначених для перешкод танкам.

Вони швидко знищили одну з них трьома танковими снарядами, а потім вилетіли через щілину на броньованих машинах. Росіяни переважно солдати строкової служби, втекли або здалися в полон.

Відео дня

"За два з половиною роки Росія не побудувала жодної лінії оборони", - сказав 33-річний командир українського взводу на позивний "Яник".

Протягом кількох днів українські війська захопили понад два десятки сіл. Наступ шокував Росію та підняв настрій в Україні. Серед військових аналітиків виникло питання, наскільки стійкою є перевага Росії в живій силі та озброєнні на більшій частині решти лінії фронту.

Наразі Росія намагається стримувати українські просування. Але деякі українські солдати, які чекали на приєднання до бою з Сум, сказали, що їх вивели з уже розбитих підрозділів на східному фронті. Це свідчить про те, що Київ уже зіткнувся з проблемами пошуку свіжих військ, щоб зберегти імпульс.

Тим не менш, кадри українських солдатів, які прориваються на російську територію та зривають прапори з сільських рад, підняли моральний дух серед армії Києва та збентежили правителя Росії Володимира Путіна.

"Геніально і сміливо"

У понеділок "Яник" перебував у селі поблизу російського кордону, готуючись їхати до контрольованого Україною міста Суджа. На відео, які він опублікував у мережі зі своїх походів у Росію, видно, як військовий їде темними безлюдними дорогами, зупиняючись, щоб взяти знаки завойованих сіл як трофеї.

"Тепер ми будемо тусуватись на вашій землі, як ви на нашій", - каже він на одному з відео.

Швидкі маневри нагадують успішний контрнаступ України в Харківській області у 2022 році. Верховний військовий командувач України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що 1000 квадратних кілометрів території Росії зараз знаходяться під контролем України.

Під час візиту до Києва в понеділок сенатор Ліндсі Грем назвав вторгнення "геніальним" і "сміливим", закликавши адміністрацію Байдена надати Україні більше зброї.

"Прориваючи кордон, Київ прагне відволікти ресурси Москви від інших ділянок лінії фронту, де українські сили перебувають під сильним тиском. Але відкриття нового фронту ризикує ще більше розтягнути українські сили", - пише видання.

Поки тривають бої під Курськом, російські війська продовжують здобувати позиції на сході України, підкрадаючись до матеріально-технічного центру Покровськ і завдаючи удару по сусідньому місту Часів Яр, розташованому на стратегічно важливих висотах Донбасу.

У той же час, вторгнення на Курськ є образою для Путіна, який наказав своїм військовим швидко витіснити українські сили. Путін сказав, що Україна прагне дестабілізувати російське суспільство та зміцнити його позицію в будь-яких майбутніх переговорах.

Регіональна влада області заявила, що "київський режим не тільки вчиняє злочин проти російського народу, а й фактично став на шлях знищення самих українців".

"Остаточні плани України незрозумілі. Але незалежно від того, чи намагатиметься Київ розширити своє вторгнення чи зберегти те, що він уже має, він зіткнеться з компромісами", - сказав Девід Благден, старший викладач міжнародної безпеки в Університеті Ексетера у Великобританії.

"Потреби в живій силі, спорядженні та матеріально-технічному забезпеченні для спроби підтримати вторгнення, а потім утримати захоплену територію, будуть значними, особливо через подовження ліній постачання", - сказав Благден.

Військо готували завчасно

У селі поблизу російського кордону двоє українських солдатів, які чекали наказу приєднатися до бою під Курськом, сказали, що щойно прибули з лінії фронту поблизу Покровська, де українські сили зазнають сильного тиску.

"Ми прийшли допомогти", - сказав один із них.

Інший військовий сказав, що був здивований, дізнавшись, що його перекидають у Сумську область, оскільки в його підрозділі було настільки мало людей, що піхота провела в окопі 45 днів. Це було у Часовому Яру.

У Курську, за його словами, більша концентрація військ, українські сили просуваються далі. Порівняно зі сходом, небо менш насичене безпілотниками, що робить практично неможливим приховати рух.

Однак його підрозділ стикається з деякими проблемами. Його автоматичний гранатомет радянської розробки виявився непридатним для боїв під Курськом.

Інших завчасно перекинули в Сумську область. Заступник командира загону, який бере участь у наступі, повідомив, що його підрозділ відправили туди близько двох місяців тому, але він дізнався про Курську операцію незадовго до її початку.

"Боятися немає чого"

"Усі більш-менш задоволені тим, як все йде", - сказав солдат під позивним "Покемон".

Він сказав, що очікував більш жорсткого опору.

"В основному це були діти, які проходили строкову службу", - сказав він про солдатів, з якими вони стикалися. Його загін узяв трьох полонених, наймолодшому з них 19 років.

"Покемон" сказав, що вторгнення може зміцнити позиції України, давши Києву можливість торгувати з Росією. Попри досягнення, він попередив, що утримувати українські підрозділи в Росії належним чином буде важко. Потрібно добре продумати логістику.

Інший солдат сподівається, що наступ прискорить припинення війни. Він ще не вступив у бій, але сказав, що інші військові його бригади взяли чотирьох полонених з артилерійської частини РФ. Ще двоє були вбиті, решта втекли.

"Це перша війна Росії на її території з часів Другої світової війни. Всі боялися Росії, але ми показуємо, що боятися нема чого", - сказав він.

Бої в Курській області

Як відомо, бої на території Росії точаться з 6 серпня. Україна ніяк не коментувала ситуацію до вчорашнього дня, коли головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про взяття під контроль близько 1000 квадратних кілометрів території РФ, а президент Зеленський заявив про намір захистити прикордоння від російських ударів та атак.

Український військових на умовах анонімності сказав журналістам, що Сили оборони просунулися вглиб території окупантів на відстань до 30 кілометрів по прямій. Офіційно деталі просувань та місцезнаходження військових не розголошують.

Вас також можуть зацікавити новини: