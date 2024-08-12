У перший день прориву просування становило 7 кілометрів.

Українські військові продовжують операцію в Курській області РФ. Сили оборони вже просунулися вглиб території РФ на відстань до 30 км по прямій від кордону.

Про це в коментарі "Суспільному" розповів один із військових, який бере участь в Курській операції. Зазначається, що у перший день прориву просування становило 7 кілометрів.

"Ми забезпечували прорив кордону: подолали мінні загородження, протитанковий рів та зуби дракона. Пройшла бронетехніка, яка забезпечила захоплення кількох опорних пунктів противника. У перший день просунулись на сім кілометрів. У цілому, противник чинив опір, але коли зрозумів, що тиск з нашого боку не припиняється, був змушений відступити. У деяких випадках військові підрозділу "Ахмат", кадирівці, відступаючи, залишили на позиціях строковиків та прикордонників", — сказав військовий одного з підрозділів. Відео дня

Крім того, журналісти "Суспільного" зʼясували, що відео, на якому бійці 225 батальйону знімають російський прапор у селі Дарʼїно, яке зараз шириться мережею, було відзнято ще в перші дні операції.

Операція в Курській області РФ: важливі новини

Зараз під контролем України перебуває близько 1000 квадратних кілометрів території Російської Федерації. Про це під час засідання Ставки верховного головнокомандувача сказав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Крім того, в мережі зʼявилося відео українських військовий у Суджі Курської області. Раніше російська влада визнала, що втратила контроль над 28 населеними пунктами. Аналітики ж кажуть, що йдеться про понад 40.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що операція ЗСУ в Курській області РФ перш за все покликана убезпечити українське прикордоння, яке зазнавало систематичних обстрілів з російської території. За його словами, ЗСУ взяли під свій контроль саме ті райони Курської області, звідки велися обстріли Сумщини.

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