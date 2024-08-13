'Ми дуже боїмось': полонені строковики просять обміняти їх на бійців 'Азову' (відео)

Російські солдати строкової служби, які потрапили у полон під час рейду ЗСУ в Курську область, звернулися до російського диктатора Володимира Путіна.

Відео з'явилося у мережі. На кадрах велика група полонених строковиків просить Путіна обміняти їх якнайшвидше, оскільки вони хочуть до своїх сімей.

"Шановний Володимире Володимировичу, ми - строковики, які захищали оборону в Курській області, після чого потрапили у полон. Ми дуже просимо вас обміняти нас на бійців з полку "Азов". Ми дуже боїмось. Всі хочуть до своїх сімей та рідних", - сказав один з полонених.

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Бої в Курській області - деталі

Як повідомляв УНІАН, вранці 6 серпня стало відомо про прорив кордону з боку України в районі Курської області РФ. Офіційно українське військове командування ситуацію не коментувало досить тривалий час.

Однак російські пабліки інформували про просування українських військових та взяття ними під контроль низки населених пунктів. У тому числі прокремлівські-пабліки повідомили про "захоплення ЗСУ" газовимірювальної станції "Суджа" в Курській області. Через неї Росія подає газ в українську газотранспортну систему.

Лише вчора, 12 серпня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вперше публічно прокоментував операцію в Курській області Росії. За його словами, наразі українська армія контролює близько 1 тисячі квадратних кілометрів російської території.

І вчора ж президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до нації заявив, що операція ЗСУ в Курській області РФ перш за все покликана убезпечити українське прикордоння, яке зазнавало систематичних обстрілів з російської території. Він наголосив, що ЗСУ взяли під свій контроль саме ті райони Курської області, звідки велися обстріли Сумщини.

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