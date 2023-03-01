Секретар РНБО зазначив, що в Кремлі помиляються, думаючи, що у них буде спокійно.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов прокоментував вибухи в Російській Федерації. Він заявив, що нічого не знає про причини інцидентів у російських регіонах, адже це територія росіян.

"Послухайте, йде війна, звідки ми знаємо, хто звідки літає? Це не наша територія, ми ж не бачимо, хто у них там бешкетує", - заявив Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

При цьому він зазначив, що в Кремлі помиляються, якщо думають, що у них буде спокійно.

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"Я можу сказати єдине: якщо вони вважають, що будуть перебувати в якомусь спокої, а нас будуть тримати в напрузі, то вони глибоко помиляються. Повірте, і Москва, і Санкт-Петербург, адже вони не дарма на дахи поставили всі ці залізяки (системи ППО - УНІАН). Це їм точно не допоможе", - підсумував Данілов.

Вибухи в Росії - що відомо

25 лютого українські військові завдали чотири удари по позиціях росіян і вразили радіолокаційну станцію ворога.

28 лютого в мережі з'явилася інформація, що в Росії пізно ввечері на військовому аеродромі у Єйську Краснодарського краю прогриміли сильні вибухи. При цьому повідомляється, що нібито на підльоті до аеродрому збили два безпілотники Ту-141 "Стриж".

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