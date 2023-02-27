За його словами, влада не хоче спровокувати Лукашенка відправити армію в Україну.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов пояснив, чому Україна досі не розірвала дипломатичні стосунки з Білоруссю.

В інтерв'ю Радіо Свобода він сказав, що у влади немає бажання, щоб армія Білорусі вторглася на територію України. "Людина, яка на сьогодні має на території Білорусі певні повноваження, вона так вважає, вона контролює всю ситуацію. Ви хочете, щоб ми на сьогодні провокували ситуацію відносно певних процесів на території Білорусі? Я так не вважаю", - сказав він.

За словами Данілова, влада робить все можливе для того, щоб цього не сталося. Він зазначив, на полігонах Білорусі зараз перебувають близько 10 тисяч російських військових.

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"Вони їм надають таку можливість. Але ще раз наголошу, що у нас ніякого бажання немає, щоб Білорусь і білоруське військо вступало спільно з росіянами на боці Росії", - додав секретар РНБО.

Загроза з боку Білорусі

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, ризик наступу російської армії з боку Білорусі буде зберігатися протягом року.

Нещодавно Олександр Лукашенко закликав лідерів країн-членів ОДКБ визначитися та зайняти одну позицію щодо війни в Україні.

Водночас він заявляв, що готовий разом із росіянами воювати з території Білорусі, якщо "звідти хоч один солдат прийде на територію Білорусі вбивати моїх людей".

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