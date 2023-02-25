Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили противника.

Українські захисники завдавали чотири удари по позиціях російських окупантів та уразили радіолокаційну станцію ворога, йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"Авіація Сил оборони за добу завдала 4 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили противника, радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби.

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Втрати РФ в Україні - актуальне

Російська армія продовжує зазнавати великих втрат у боях з ЗСУ. Причини різкого зростання втрат ворога дві – неякісний мобілізаційний ресурс і дефіцит техніки, пояснив експерт Олександр Коваленко.

Тим не менше Кремль продовжує кидати у бій непідготовлене "м’ясо". Черговим фіаско завершилась спроба противника штурмувати ЗСУ в районі Вугледара.

Британська розвідка нещодавно писала про 200 тисяч "знешкоджених" росіян у війні з Україною, з яких 60 тисяч – ліквідовані.

У розвідці НАТО натомість уточнили, що на тлі нового масштабнішого наступу РФ втрачає на кожні 90 квадратних метрів захопленої території до 2 тисяч військових. Чим закінчився один з таких штурмів – показав Пригожин: "вагнерівець" виклав у мережу фото з горою трупів своїх найманців.

Втрати у техніці РФ теж великі. За підрахунками IISS, з 24 лютого Росія втратила близько 50% свого довоєнного парку сучасних танків Т-72Б3 і Т-72Б3М. Крім того, ворог суттєво виснажив свої запаси крилатих ракет, втрат зазнала і російська авіація.

У мережі з’явилися підтвердження чергового знищення російського "Солнцепьоку", унікальної РЕБ-станції "Палантин" і танків "Прорив", якими пишається російський ВПК.

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