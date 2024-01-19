Необхідно продовжувати тиск на Росію, зазначає голова розвідки.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов розповів про нинішнє становище Росії та найближчі пріоритети у російсько-українській війні.

Про це йдеться в його коментарі для видання Financial Times. Керівник української спецслужби наголосив на необхідності продовжувати тиск на Росію, зокрема в Криму - атакувати з повітря, використовувати морські ударні безпілотники та проводити таємні спецоперації. "Наші підрозділи (минулого року) неодноразово входили до Криму", - нагадав Буданов, додавши, що активні дії спецпризначенців триватимуть і надалі.

Як пояснив начальник ГУР МО України, одним із пріоритетів відповідних місій є руйнування логістики російської окупаційної армії на тимчасово окупованому півострові. Також він зазначив, що спроби росіян наступати на східному фронті, які тривають з осені 2023 року, наразі не дали жодного прориву.

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"Остання їхня спроба (наступати) триває вже два місяці. Фактично, безрезультатно", - сказав начальник ГУР МО України.

Буданов повідомив, що чисельність втрат росіян на фронті під Авдіївкою в останні декілька тижнів значно зросла. При цьому він висловив сумнів у спроможності терористичної Москви еквівалентно покривати втрати своїх військ і снарядів, навіть за підтримки Північної Кореї.

Рейди ГУР до Криму: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня розвідники висадилися на території мису Тарханкут та вступили в бій з російськими загарбниками.

Нагадаємо, раніше розвідка оприлюднила кадри підготовки та здійснення рейдів на територію окупованого півострову. Зазначалося, що операції проводили бійці "Стугни" та "Братства".

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