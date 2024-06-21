Пожежі помічені у районі будівель, які належать аеродрому, але їхнє призначення невідоме.

Цієї ночі дрони атакували аеродром в російському Єйську. Зафіксовано кілька вогнищ.

Про це повідомляє моніторингова група "Кримського вітру" з посиланням на дані супутникової зйомки. Пожежі помічені у районі будівель біля східного кінця злітно-посадкової смуги. Вони належить аеродрому, але їхнє призначення невідоме.

Крім того, було атаковано Іллінський НПЗ у Краснодарському краї. "Кримський вітер" вказує також про приліт в районі Волгоградського НПЗ, який належить ПАТ Лукойл- Волгограднафтопереробка. За словами місцевих мешканців, у Волгограді цієї ночі чули близько 40 вибухів.

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Водночас Міноборони РФ заявляє про перехоплення понад 100 дронів. Зокрема, 70 БПЛА нібито перехопили над окупованим Кримом та акваторією Чорного Моря та ще 43 - у Волгоградській області. Також стверджується, що були знищені шість безекіпажних катерів ВМС України.

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