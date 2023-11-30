Скандальний лідер Чечні Рамзан Кадиров заявив, що Росія захопить Одесу та Харків. Крім того, він зізнався, що окупанти бояться сідати за стіл переговорів з Україною.
"Ми не хочемо, щоб переговори йшли з Україною, Заходом. Я впевнений, що найближчим часом будуть чудові новини. І насамперед ми обов'язково маємо забрати Одесу та Харків. Після цього лише можна говорити про питання капітуляції. А так ми маємо воювати, воювати і ще раз воювати", - заявив Кадиров заявив у відеозверненні.
Кадиров відправляє бойовиків в Україну
Як повідомили ЗМІ, ще 3 тисячі чеченських бойовиків відправлять на війну в Україну. Бойовики увійдуть до складу нових підрозділів Міноборони і Нацгвардії РФ.
Зазначається, що Кадиров, який часто називав себе "піхотинцем" Володимира Путіна і який часом виступав із різкою критикою дій Росії в конфлікті, зазначив, що бійці мають найкраще обладнання та сучасну зброю. Крім того, вони "дуже бойові та дуже мотивовані на досягнення результату".