Опальний чеченський лідер наголосив, що Україна має капітулювати.

Скандальний лідер Чечні Рамзан Кадиров заявив, що Росія захопить Одесу та Харків. Крім того, він зізнався, що окупанти бояться сідати за стіл переговорів з Україною.

"Ми не хочемо, щоб переговори йшли з Україною, Заходом. Я впевнений, що найближчим часом будуть чудові новини. І насамперед ми обов'язково маємо забрати Одесу та Харків. Після цього лише можна говорити про питання капітуляції. А так ми маємо воювати, воювати і ще раз воювати", - заявив Кадиров заявив у відеозверненні.

Кадиров відправляє бойовиків в Україну

Як повідомили ЗМІ, ще 3 тисячі чеченських бойовиків відправлять на війну в Україну. Бойовики увійдуть до складу нових підрозділів Міноборони і Нацгвардії РФ.

Зазначається, що Кадиров, який часто називав себе "піхотинцем" Володимира Путіна і який часом виступав із різкою критикою дій Росії в конфлікті, зазначив, що бійці мають найкраще обладнання та сучасну зброю. Крім того, вони "дуже бойові та дуже мотивовані на досягнення результату".

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