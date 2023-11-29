Про кар'єрний зліт племінника в Чечні повідомив Адам Деліхманов.

Син лідера Чечні Адам Кадиров з нагоди нещодавнього дня народження відзначився новим "кар'єрним підвищенням": його дядько Адам Деліхманов повідомив, що тепер довірить йому батальйон шейха Мансура.

Як уточнив Деліхманов у своїх соціальних мережах 28 листопада, 16-річний Кадиров стане куратором батальйону за "значні заслуги".

"Це призначення стало закономірним результатом значних заслуг Адама в справі відстоювання релігійних, сімейних і культурних цінностей нашого народу", - написав він у Telegram.

Попри свій молодий вік, син Кадирова вже мислить як "справжній чоловік", стверджує Деліхманов. Також серед "відмінних" характеристик племінника він згадав, що Адам вміє володіти зброєю і дуже старанний в цій "науці".

Відзначимо, що син лідера Чечні відсвяткував своє 16-річчя 24 листопада. За тиждень до дня народження його також "привітали" черговим орденом.

Син Кадирова побив людину і отримав звання "Героя Чечні"

У вересні 2023 року Рамзан Кадирова особисто похвалився у своїх соціальних мережах роликом, на якому його 15-річний син Адам жорстко побив громадянина РФ Микиту Журавльова. Останній в Чечні проходив за справою про "спалення" священної книги мусульман Корану. "Це було чи не було? Побив і правильно зробив", - охарактеризував вчинок сина Кадиров.

У жовтні стало відомо, що синові Кадирова надали звання "Героя Чечні". Тоді його дядько депутат Держдуми Деліхманов вказав, що Адам Кадиров виключно грамотний і цілеспрямований молодий чоловік.

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