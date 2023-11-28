Бойовики увійдуть до складу нових підрозділів Міноборони і Нацгвардії РФ.

Ще 3 тисячі чеченських бойовиків відправлять на війну в Україну. Про це повідомляє Sky News із посиланням на лідера Чечні Рамзана Кадирова. За даними видання, бойовики увійдуть до складу нових підрозділів Міноборони і Нацгвардії РФ.

Зазначається, що Кадиров, який часто називав себе "піхотинцем" Володимира Путіна і який часом виступав із різкою критикою дій Росії в конфлікті, зазначив, що бійці мають найкраще обладнання та сучасну зброю. Крім того, вони "дуже бойові та дуже мотивовані на досягнення результату".

Як відомо, у травні Кадиров заявив, що Чечня, яка є федеративною республікою Росії, направила в Україну понад 26 000 бійців з початку війни, у тому числі 12 000 добровольців, і що на той момент 7 000 з них активно воювали. Твердження Кадирова неможливо було перевірити, а оцінки кількості чеченських бойовиків, направлених в Україну, різняться.

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Раніше цього місяця Кадиров заявив, що велика група колишніх російських найманців ЧВК "Вагнер", які зіграли помітну роль в деяких з найзапекліших бойових дій в Україні до того, як їх група впала в безлад після короткого заколоту, також почала навчання зі спецназом з Чечні.

Чеченці на війні в Україні - останні новини

Екс-"вагнерівців" набирають у спецзагони чеченського "Ахмату". Як повідомили в американському Інституті вивчення війни, вони приєдналися до різних загонів і діють на кількох невизначених ділянках фронту в Україні.

Відповідну інформацію підтвердив і командувач спецпідрозділами "Ахмат" Апті Алаудінов. За його словами, екс-"вагнерівці" нібито "завжди дуже шанобливо відгукувалися про "Ахмат". Таким чином він, ймовірно, намагався заглушити дискусії про можливу напругу між ПВК "Вагнер" та чеченськими силами після суперечки між їхнім колишнім очільником Євгеном Пригожиним і главою Чеченської Республіки Рамзаном Кадировим.

Раніше УНІАН повідомляв, що СБУ знайшла главу "карального загону" із Чечні. Зловмисником виявився полковник Зелімхан Агмерзоєв – командир 3-ї роти полку поліції федерального управління позавідомчої охорони військ Росгвардії по Чеченській республіці. Після захоплення Мелітопольського району він сформував та очолив каральні загони, які проводили репресії на території громади.

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