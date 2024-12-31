За словами батька Микити Шаульського, його син перебував у полоні з 19 квітня 2022 року.

З російського полону 30 грудня повернувся нацгвардієць Микита Шаульський, чиї брат та бабуся загинули через ракетний удар по Кривому Рогу 21 вересня цього року. За словами батька Микити Андрія Шаульського, разом з дружиною він зараз їде на зустріч з сином.

"Він зателефонував, сказав, що він в Україні. Плакали, звісно, емоції переповнювали. Він казав: "Тато, не плач". Але це сльози радості. На Новий рік такий подарунок. Ми всі три роки мали таке передчуття, що ось-ось", - зазначив чоловік у коментарі "Суспільному".

Андрій Шаульський додав, що його син перебував у полоні з 19 квітня 2022 року.

За словами батька, про загибель брата Максима та бабусі Валентини Микита вже знає.

"Ми хотіли сказати особисто. Він просив телефон Максима і бабулі, але ми говорили, що зв'язку нема через перебої зі світлом. Але він прочитав все в інтернеті вже...", - підкреслив Шаульський.

У "Суспільному" нагадали, що 12-річний Максим весь час брав участь в акціях на підтримку військовополонених та дуже чекав на звільнення свого брата з російського полону.

Звільнення українських захисників з полону

Як писав УНІАН, 30 грудня Україна і Росія провели один з найбільших обмінів військовополоненими. Зокрема вдалося визволити 189 захисників. Серед звільнених військових є захисники "Азовсталі" та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного, із різних напрямків фронту.

Також повідомлялось, що з російського полону повернулися два журналісти. Зазначається, що вдалось повернути Романа Борща та Олександра Гуділіна.

Вас також можуть зацікавити новини: