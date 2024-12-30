Зокрема, було звільнено Романа Борща, який провів у полоні 33 місяці.

З російського полону повернулися два журналісти, які були захисниками Маріуполя, – Роман Борщ та Олександр Гуділін. Про це у своєму Telegram-каналі написав Ярослав Юрчишин, голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова.

"Захисник Маріуполя Роман Борщ повернувся додому після 33 місяців російського полону! Про це повідомила його дружина Оксана Борщ. Роман був комбатантом із досвідом роботи в медіа, оборонцем нашого Маріуполя", – зазначив він.

Юришин додав, що раніше неодноразово говорив про вагомість повернення журналістів із російського полону, зокрема й Борща, і "врешті це сталося".

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"Також в рамках обміну 189 українців повернувся ще один медійник-комбатант Олександр Гуділін, який теж був захисником Маріуполя. Радію цьому та вітаю близьких!" – написав депутат.

Обмін полоненими 30 грудня

Сьогодні, 30 грудня, відбувся обмін військовополоненими. З російського полону вдалося повернути 189 українців, серед яких двоє цивільних, які були захоплені окупантами у Маріуполі.

11-й обмін у 2024 році дозволив звільнити 87 військовослужбовців Збройних сил України (з них 17 – Територіальна оборона), 43 – Національна гвардія України, 33 – Державна прикордонна служба та 24 – Військово-морські сили. Це 173 рядових та сержантів, а також 14 офіцерів.

Крім Маріуполя та острова Зміїного, звільнені військові захищали Україну на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському напрямках, а нацгвардійці несли службу з охорони Чорнобильської атомної електростанції. Також повернули тих, хто потрапив у полон у Курській області Росії.

Загалом з російської неволі в рамках роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими за дорученням президента України вже повернулося 3 тис. 956 людей, з них у 2024 році – 1 тис. 358.

Зазначимо, що в російському полоні перебуває також кореспондент УНІАН Дмитро Хилюк. Його разом із батьком російські окупанти викрали у перші дні березня 2022 року під час окупації Київської області. Згодом батька відпустили, а Дмитра незаконно вивезли до Росії і досі утримують.

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