Ім'я військовослужбовця не назвали.

Звільнений з російського полону захисник України прочитав вірш поета, письменника і перекладача Володимира Сосюри.

Відповідне відео опублікували в офіційному Telegram-каналі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Як відомо, вірш "Любіть Україну!" був написаний поетом у Києві в травні 1944 року:

"Любіть Україну", вірш поета Володимира Сосюри декламує український військовослужбовець, щойно звільнений з полону".

Великий обмін полоненими

Як повідомляв УНІАН, 30 грудня Україна повернула з російського полону 189 своїх людей. Цей обмін став одним з найбільших за час повномасштабної війни.

Додому повернулися двоє цивільних, яких окупанти захопили в Маріуполі, а також захисники "Азовсталі" та Маріуполя, Чорнобильської атомної електространції, острова Зміїного та інших напрямків фронту.

У Координаційному штабі зазначили, що мова йде про 87 військовослужбовців Збройних сил України, 43 нацгвардійців, 33 прикордонників та 24 бійців Військово-морських сил.

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