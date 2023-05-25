Водночас, колективна підготовка українських солдат триває й надалі.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявляє, що міжнародні інструктори вже підготували 9 моторизованих і механізованих бригад з числа українських солдат.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Остін заявив на початку засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-12"), яке відбувається в онлайн-форматі.

Остін зазначив, що спільними зусиллями члени Контактної групи забезпечили, аби українські солдати мали необхідну підготовку.

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"Ми підготували дев'ять моторизованих і механізованих бригад та продовжуємо здійснювати колективну підготовку для українських бойових підрозділів", - сказав Остін.

Також міністр оборони США підтвердив, що раніше цього місяця 31 навчальний танк M1 Abrams вже доставлено на німецький полігон в Графенвері для підготовки українських танкових екіпажів.

Військова допомога Україні

Місія Євросоюзу з надання військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine) вже підготувала 15 тис. солдат ЗСУ. Ще планується підготувати 15 тис. українських солдатів до кінця 2023 року.

Крім того, Великобританія, США, Нідерланди, Бельгія та Данія створили коаліцію для забезпечення України бойовими повітряними силами. Прем'єр Британії Ріші Сунак зазначав, що його країнаготова розпочати навчання українських пілотів уже цього літа.

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