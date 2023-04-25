До цього часу українські військові мають завершити навчання на них у ФРН.

Обіцяні Сполученими Штатами Америки танки Abrams можуть прибути в Україну до кінця цього року.

Речник Пентагону генерал Патрік Райдер під час брифінгу висловив надію на те, що передача країні М1 Abrams та навчання українських військослужбовців роботі з ними у Німеччині завершаться вже до кінця 2023 року, пише Укрінформ.

Він нагадав, що М1 Abrams, які прибудуть у Німеччину для навчань, відрізнятимуться від бойових танків, які згодом отримає українська армія. "Ці танки призначатимуться лише для тренувань. Це не ті оновлені танки, які згодом поїдуть в Україну", - підкреслив він.

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Райдер відзначив, що оновлені бойові танки будуть оснащені згідно зі специфікою бойових дій на фронті.

Танки Abrams для ЗСУ: що відомо

Нагадаємо, про рішення передати Україні 31 танка Abrams і ремонтно-евакуаційних машин до них Сполучені Штати оголосили наприкінці січня.

Згодом заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що американські танки не встигнуть передати до запланованого контрнаступу Збройних Сил України.

Навесні у Раді нацбезпеки Білого дому повідомили, що спосіб доставити ці танки швидше знайдено - буде передано не М1А2, а M1A1.

21 квітня голова Пентагона Ллойд Остін повідомив, що M1 Abrams прибудуть у Німеччину вже за кілька тижнів.

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