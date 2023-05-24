Навчання українських льотчиків та передача винищувачів розраховані на середньострокові та довгострокові потреби України.
Про це заявили в Пентагоні, передає Голос Америки. Як зазначило видання, таким чином Пентагон спробував знизити ажіотаж від навчань українських пілотів роботі на винищувачах F-16 і можливої їх передачі Україні, заявивши, що ці літаки "не будуть актуальними" для запланованого контрнаступу ЗСУ.
Як зазначив прес-секретар Пентагону Пет Райдер, літаки не причетні до досягнень короткострокових цілей у боротьбі з російськими оккуантами.
"Винищувачі для України відносяться до довгострокових зобов'язань щодо України, – уточнив Райдер. - F-16 не будуть актуальними для майбутнього контрнаступу".
Він пояснив, що мета надання сучасних винищувачів пов'язана з тим, що США розраховують на довгострокові відносини з Україною в плані задоволення її потреб у сфері безпеки і в можливості "стримати майбутню агресію з боку Росії".
Як зазначило видання, будь-яка інформація щодо F-16 поки не розкривається. Відомо лише, що США разом із союзниками візьмуть участь у навчанні пілотів з України літати на цих винищувачах.
"Навчання буде на об'єктах в Європі, – повідомив Райдер. - Але що стосується термінів початку навчання, способів поставки винищувачів, хто їх буде поставляти – з цих питань ми працюємо з партнерами".
За словами Райдера, навчання українців роботі на F-16 може початися в найближчі місяці, проте хто і де саме буде проводити навчання він не уточнив, зазначивши лише, що США будуть в цьому брати участь.
F-16 для України
Україні довгий час відмовляли у винищувачах F-16. А днями президент США Джо Байден заявив, що його країна згодна готувати пілотів ЗСУ літати на цих літаках і в перспективі передати їх Україні.
Крім США передачу Україні винищувачів підтримують Великобританія, Нідерланди, Данія і Бельгія. А вчора віце-президент Єврокомісії Жозеп Боррель зазначив, що у кількох країнах вже почалися навчання українців на F-16.