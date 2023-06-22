За його словами, у відповідь на це росіяни знищать ракетою якийсь український трансформатор.

Ватажок "Вагнера" Євген Пригожин розлютився через удар по Чонгарському мосту. За його словами, "червоних ліній" у Росії більше нема.

Як повідомляє прес-служба Пригожина, він розлючений, що ЗСУ б'ють по стратегічних об'єктах, а російські терористи атакують ракетами "прибудинкові трансформатори, не завдаючи противнику шкоди".

"Чому у противника є можливість завдавати ударів по російській (тимчасово окупованій - УНІАН) території? Тому що у керівництві міноборони нікого не цікавить перемога. Всіх цікавить тільки одне - можливість збереження своєї посади якомога довше, щоб не було відповідальності за те, що вони зробили під час сво (так в РФ називають війну - УНІАН)", - заявив Пригожин, коментуючи удари по Чонгарському мосту.

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На його словами, Росія не зможе рівноцінно відповісти на цю атаку, а відзвітує про "знищення трансформаторної підстанції, яка була центром прийняття рішень електриків".

"А щоб вам було спокійніше жити, завтра вам розкажуть історію про тисячу "Леопардів", яких знищили, але їх ніхто не бачив", - іронічно додав Пригожин.

Чонгарський міст "втомився"

Сьогодні вранці пролунали вибухи в районі Чонгарського мосту. Окупанти звинуватили в ударі українську армію, заявивши, що вони використали для цього Storm Shadow.

Внаслідок атаки пошкоджено дорожнє покриття автомосту, люди не постраждали. Водночас гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо заявив, що цей удар "нічого не вирішує".

Також він почав погрожувати "дуже серйозною відповіддю" Одеській області та Молдові.

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