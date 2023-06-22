Російський ставленик в Херсонській області пред'явив Києву, що удар по мосту здійснили в пам'ятний день для РФ й пригрозив завдати ударів по мостах в Одеській області й на території Молдови.

Гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо показав вид на зруйнований Чонгарський міст, по якому в ніч на 22 червня стався "приліт".

Ставленик РФ запевнив, що удар по мосту, який є стратегічно важливим об'єктом для окупантів, оскільки з'єднує материкову частину тимчасово окупованого Криму з Херсонською областю, ніяк не вплине не путінську "СВО": "Це нічого не вирішує", - вказав Сальдо.

За його словами, у росіян є інші сухопутні коридори до Криму. Також він звинуватив київську владу в тому, що ЗСУ "організували" удар по мосту "за вказівкою з Лондона" у пам'ятний для РФ день початку Другої світової війни.

"Сьогодні, саме 22 червня, це натяк на що? На те, що є початок кінця для київського режиму, перш за все. І ще один "полум'яний привіт". Координати мостів в Одеській області, в молдавських Джурджулештах, які були в складі України, але передані на Дунаї, режимом Ющенка свого часу ще... Всі ці координати відомі, тому буде скоро відповідь дуже серйозна", - заявив він.

Удар по Чонгарському мосту - що відомо

Нагадаємо, що вранці 22 червня гауляйтери Херсонської області та тимчасово окупованого півострова Крим Володимир Сальдо та Сергій Аксьонов запанікували через вибухи на Чонгарському мосту й звинуватили в "прильотах" ЗСУ.

Вони уточнили, що ніхто мул людей не загинув. Сальдо вказав, що знищено дорожнє покриття кількох мостів, зокрема автомобільного мосту у Чонгарі та припустив, що Україна здійснила пуски ракетами Storm Shadow.

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