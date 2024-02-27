Журналісти розповіли про його рейд в окупований Крим.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов входив до елітного підрозділу "Загін 2245", який готувало американське Центральне розвідувальне управління.

Як говориться в статті The New York Times, Буданов був одним з офіцерів підрозділу, який захоплював російські безпілотники і засоби зв'язку, щоб техніки ЦРУ могли перепрофілювати їх і зламати шифрувальні системи.

"Генерал Буданов був висхідною зіркою в підрозділі 2245. Він був відомий сміливими операціями в тилу ворога і мав глибокі зв'язки з ЦРУ. Агентство підготувало його, а також зробило екстраординарний крок, відправивши на реабілітацію в Національний військово-медичний центр Уолтера Ріда в Меріленді після того, як він був поранений в праву руку під час боїв на Донбасі", - пишуть журналісти.

Під час однієї з операцій Буданов, переодягнувшись у російську форму, висадився в окупованому Криму, переправивши бійців через вузьку затоку на надувних катерах. На півострові українських бійців зустрів елітний підрозділ спецназу РФ. Під час бою окупанти зазнали втрат - серед убитих був син російського генерала. Потім українська група відступила до берегової лінії і кілька годин пливла на підконтрольну Україні територію.

Партнерство було настільки успішним, що ЦРУ захотіло повторити його з іншими європейськими спецслужбами, орієнтованими на протидію Росії, пише газета.

Допомога ЦРУ Україні: що відомо

Нагадаємо, що раніше The New York Times опублікувало статтю, в якій повідомляється про тривалу співпрацю США і України в галузі розвідки.

За їхніми даними, уздовж російського кордону побудували 12 секретних об'єктів. Також розвідуправління США частково оснащує підземну військову базу, яку називають "секретним нервовим центром Збройних сил України".

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