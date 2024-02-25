Також він поділився деталями про застосування Росією північнокорейських балістичних ракет.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов сказав, що результат голосування за диктатора Кремля Володимира Путіна розвідці вже відомий.

Як передає кореспондент УНІАН, про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов сказав журналістам. Зокрема, у нього запитали, чи варто чекати на сюрпризи у росіян березні під час виборів Володимира Путіна?

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"Які сюрпризи там можуть бути? Я вам заздалегідь можу сказати: 76% покажуть... Може перепишуть 77 або 74", - сказав Буданов.

Окрім того, він відповів, чи передав Іран балістичні ракети Росії.

"Їх немає. Це все не відповідає дійсності", - сказав Буданов.

Також у нього уточнили щодо застосування Росією північнокорейських балістичних ракет.

"Кілька було використано. Але сказати, що це маштабне застосування - це теж не відповідає дійсності", - зазначив Буданов.

Також у нього запитали, чи значно впали ефектиновності російської ППО на окупованих територіях.

"Ні, не впала. Вони підтримують її на достатньому рівні", - відзначив Буданов.

Вибори президента РФ

Так звані вибори президента РФ відбудуться 15-17 березня. Жодних справжніх опозиційних політиків, або політиків, які не підтримують війну Росії проти України, на виборах не буде.

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