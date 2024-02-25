Розвідувальне партнерство між Вашингтоном і Києвом є "стрижнем здатності України захищати себе".

Понад десять років Сполучені Штати Америки вели таємне розвідувальне партнерство з Україною, яке зараз має вирішальне значення для обох країн у протидії Росії. Про це пише The New York Times.

Видання розповідає про секретний підземний бункер, побудований замість зруйнованого командного центру через кілька місяців після вторгнення Росії, який є "секретним нервовим центром української армії".

"Групи українських військових відстежують російські супутники-шпигуни та підслуховують розмови між російськими командирами. На одному з екранів червона лінія вказувала на маршрут вибухонебезпечного безпілотника, який проходив через російську протиповітряну оборону від точки в центральній Україні до цілі в російському місті Ростов", - ідеться у матеріалі.

ЗМІ повідомляє, що база майже повністю фінансується і частково обладнана ЦРУ. При цьому зараз на третьому році війни, яка забрала сотні тисяч життів, розвідувальне партнерство між Вашингтоном і Києвом є "стрижнем здатності України захищати себе".

"ЦРУ та інші американські розвідувальні служби надають розвіддані для цілеспрямованих ракетних ударів, відстежують пересування російських військ і допомагають підтримувати шпигунські мережі", - зазначають журналісти.

За їхніми словами, це партнерство не є витвором війни, і Україна "не є єдиним бенефіціаром".

"Воно пустило коріння десять років тому, об’єднуючись уривчасто під час трьох дуже різних президентів США, підштовхуваних ключовими особами, які часто йшли на сміливий ризик. Це перетворило Україну, чиї розвідувальні служби довгий час вважалися повністю скомпрометованими Росією, на одного з найважливіших розвідувальних партнерів Вашингтона проти Кремля сьогодні", - йдеться у статті.

ЦРУ і війна в Україні

У січні директор ЦРУ дав оцінку США щодо втрат Росії у війні проти України. За словами Вільяма Бернса, війна президента держави-агресора Володимира Путіна вже стала провалом РФ на багатьох рівнях.

Як сказав розвідник, щонайменше 315 тисяч російських окупантів уже поранені або вбиті в ході війни в Україні.

Також Бернс вважає, що Росія перетворюється на економічного васала Китаю через затяжну війну.

За його словами, економічні санкції Заходу ще більше посилили зв’язки Москви та Пекіна. Так, лідер РФ Путін відновлює російське оборонне виробництво за допомогою критично важливих компонентів із Китаю.

Вас також можуть зацікавити новини: