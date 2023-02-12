Також знищено один літак, 10 БПЛА противника, 27 танків і бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем.

Минулої доби Збройні сили України ліквідували ще 900 російських окупантів.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.02.23 орієнтовно становили 137780 (+900 окупантів за минулу добу).

Також знищено багато ворожої техніки :

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танків ‒ 3280 (+13 за минулу добу),

бойових броньованих машин ‒ 6488 (+14),

артилерійських систем / artillery systems – 2287 (+17),

РСЗВ – 465 (+2),

літаків – 296 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2007 (+10), а

втомобільної техніки та автоцистерн – 5148 (+14),

спеціальна техніка ‒ 215 (+1).

Крім того, від початку повномасштабного вторгнення знищено: засоби ППО ‒ 234, гелікоптерів – 286, крилаті ракети - 857, кораблі /катери ‒ 18.

Війна в Україні: останні новини

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу, авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 19 ударів по районах зосередження російських окупантів, а також два удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Також захисники збили літак Су-25 та БпЛА типу "Орлан".

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 14 районів зосередження живої сили противника та зенітно-ракетний комплекс.

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