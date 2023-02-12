Минулої доби Збройні сили України ліквідували ще 900 російських окупантів.
Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.02.23 орієнтовно становили 137780 (+900 окупантів за минулу добу).
Також знищено багато ворожої техніки :
- танків ‒ 3280 (+13 за минулу добу),
- бойових броньованих машин ‒ 6488 (+14),
- артилерійських систем / artillery systems – 2287 (+17),
- РСЗВ – 465 (+2),
- літаків – 296 (+1),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2007 (+10), а
- втомобільної техніки та автоцистерн – 5148 (+14),
- спеціальна техніка ‒ 215 (+1).
Крім того, від початку повномасштабного вторгнення знищено: засоби ППО ‒ 234, гелікоптерів – 286, крилаті ракети - 857, кораблі /катери ‒ 18.
Війна в Україні: останні новини
Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу, авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 19 ударів по районах зосередження російських окупантів, а також два удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.
Також захисники збили літак Су-25 та БпЛА типу "Орлан".
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 14 районів зосередження живої сили противника та зенітно-ракетний комплекс.