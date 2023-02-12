Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 14 районів зосередження живої сили ворога.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 19 ударів по районах зосередження російських окупантів.

Як йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook щодо оперативної інформації станом на 06:00, українські воїни також завдали двох ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

"Також наші захисники збили літак Су-25 та БпЛА типу "Орлан". Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 14 районів зосередження живої сили противника та зенітно-ракетний комплекс", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Війна в Україні: останні новини

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів в районі Бахмута та ще ряду населених пунктів Донецької та Луганської областей.

Ворог продовжує зосереджувати свої основні зусилля на наступальних діях на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях українських військ.

У РНБО повідомили, що російські окупанти вже почали свій "великий наступ", але мають з ним "великі проблеми".

Вас також можуть зацікавити новини: