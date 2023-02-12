Протягом доби противник завдав 12 ракетних ударів та 32 авіаційних, а також здійснив понад 90 обстрілів з РСЗВ.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів в районі Бахмута та ще ряду населених пунктів Донецької та Луганської областей.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook щодо оперативної інформації станом на 06:00. Зазначається, що ворог продовжує зосереджувати свої основні зусилля на наступальних діях на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях українських військ.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Білогорівки і Серебрянського лісництва Луганської області та Торського, Федорівки, Бахмута, Іванівського, Часового Яра, Первомайського, Побєди, Мар'їнки і Вугледара Донецької області", - йдеться у повідомленні.

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У Генштабі зауважили, що протягом доби противник завдав 12 ракетних ударів, три з них - по цивільній інфраструктурі Харкова, та 32 авіаційних удари, шість з яких - із застосуванням безпілотників "Шахед-136". Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

"Чотири цих дрони збито. Також противник здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню", - наголошується у повідомленні.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках - без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Ворожих обстрілів там зазнали райони понад 20 населених пунктів. Також окупанти завдали авіаційних ударів біля Гатища та Вовчанська.

На Куп'янському та Лиманському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 районів населених пунктів. Крім того, окупанти завдали авіаційних ударів неподалік трьох населених пунктів на Луганщині та двох - на Донеччині.

На Бахмутському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони 14 населених пунктів Донецької області, серед яких і Бахмут, а загалом - понад 25 населених пунктів.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони 25 населених пунктів, зокрема Авдіївка та Вугледар. Ворожі авіаудари було зафіксовано поблизу Авдіївки, Веселого, Невельського та Мар'їнки.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали два населених пункти Донецької області та шість - Запорізької. Також ворог завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки та Кам'янського.

На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та сам Херсон, а також райони понад 30 інших населених пунктів. Ворог також завдав авіаудару в районі Зимівника.

Війна в Україні: останні новини

Експерт з питань безпеки Іван Варченко заявив, що українські та російські військові під Бахмутом Донецької області ведуть артилерійські дуелі. Крім того, там ведуться стрілецькі бої на дуже коротких дистанціях.

За даними нідерландського OSINT-проекту Oryx, лише за три дні наступу під Вугледаром та Авдіївкою російські загарбники втратили щонайменше 103 одиниці військової техніки. Серед втрат 36 бойових танків.

У РНБО повідомили, що російські окупанти вже почали свій "великий наступ", але мають з ним "великі проблеми".

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