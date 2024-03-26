Водночас окупанти поновили практику авіаційних ударів та застосовують велику кількість ударних дронів.

Протягом минулої бойової доби українським захисникам вдалося скоротити армію РФ на 125 солдатів на Оріхівському та Херсонському напрямках.

Як повідомили у Силах оборони півдня України, загарбники не полишають намірів вибити підрозділи ЗСУ із зайнятих позицій. Зокрема, за останню бойову добу ворог здійснив чотири штурми на Оріхівському напрямку: по два – в районі Малої Токмачки та Старомайорського.

Про наслідки цих штурмів у ЗСУ не повідомляють, але йдеться, що Сили оборони продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання та укріплення позицій та завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, його вогневих позиціях та тилах.

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"Протягом доби отримали підтвердження, що на Оріхівському та Херсонському напрямках поменшало на 125 окупантів, 37 одиниць озброєння та військової техніки, з них – 12 артилерійських систем, 19 одиниць автобронетехніки, 6 одиниць спеціальної техніки", - розповіли військові.

Наразі кораблі ворожого флоту у Чорному та Азовському морях відсутні, російські ракетоносії заведені в пункти базування. Водночас окупанти не припиняють аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, поновили практику авіаційних ударів та застосовують велику кількість ударних дронів різних типів.

Йдеться, що протягом бойової доби окупанти завдали сім авіаційних ударів, застосувавши вісім керованих авіабомб та некеровані авіаційні ракети на Оріхівському напрямку. Ще два авіаційні удари з шести керованих авіабомб вони спрямували по Микільському, Зміївці та Червоному Маяку на Херсонщині. Зруйновано будівлю сільського клубу, крамницю, навколишні житлові будинки та автомобіль.

Проти мирного населення прифронтових територій Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей російські терористи застосували 270 FPV-дронів, два ударних БпЛА типу "Ланцет" та скинули на людей з БпЛА різних модифікацій 209 осколкових боєприпасів.

Ворожі війська двічі вдарили з артилерії по Херсону. Також під обстрілами опинились Берислав, Новоберислав, Антонівка, Олександрівка, Гаврилівка, Золота Балка, Бургунка, Велетенське, Червоний Маяк, Дніпровське, Кізомис та Тягинка. Пошкоджено адміністративні будівлі, приватні житлові будинки, господарчу споруду та цивільні автомобілі. На Дніпропетровщині ворог обстрілював артилерією Нікополь та Червоногригорівку – дістала поранення цивільна особа, пошкоджено приватні житлові будинки, лінії електропередачі та газогін. На Запоріжжі з артилерії обстріляли Гуляйполе та Роботине – пошкоджено приватний житловий будинок, адміністративну будівлю та приватний автомобіль.

Війна в Україні – ситуація на півдні

Минулої бойової доби російські загарбники здійснили три штурми на Оріхівському напрямку: по одному – в районі Роботиного, Рівнополя та Старомайорського.

На лівобережжі Дніпра ворог наважився лише на один штурм позицій ЗСУ. Зазнавши втрат, противник відійшов на свої вихідні позиції.

За добу на Оріхівському та Херсонському напрямках поменшало на 112 окупантів та 27 одиниць озброєння та військової техніки – 8 артилерійських систем, 2 зенітно-ракетні комплекси, 15 одиниць автобронетанкової та спеціальної техніки й 2 станції радіолокаційної боротьби.

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