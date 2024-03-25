Противник здійснив три штурми на Оріхівському напрямку та один – на лівобережжі Дніпра.

На Херсонському та Оріховському напрямках за минулу бойову добу підрозділи ЗСУ "вивели з ладу" понад сотню російських солдатів та понад двадцять десятків одиниць техніки.

Як повідомили у Силах оборони півдня України, у цій операційній зоні ворог не полишає намірів вибити наші підрозділи із зайнятих позицій.

За минулу бойову добу загарбники здійснили три штурми на Оріхівському напрямку: по одному - в районі Роботиного, Рівнополя та Старомайорського. На лівобережжі Дніпра ворог наважився лише на один штурм позицій ЗСУ. Зазнавши втрат, противник відійшов на свої вихідні позиції, українські захисники продовжують комплексні заходи з утримання та укріплення позицій.

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Йдеться, що протягом доби отримали підтвердження про втрати ворога на Оріхівському та Херсонському напрямках, які сталися, в тому числі завдяки вогневого ураження, яке Сили оборони завдають по його місцях дислокації, вогневих позиціях та тилах. Наразі відомо, на зазначених напрямках поменшало на 112 окупантів та 27 одиниць озброєння та військової техніки - 8 артилерійських систем, 2 зенітно-ракетні комплекси, 15 одиниць автобронетанкової та спеціальної техніки й 2 станції радіолокаційної боротьби.

Водночас окупанти не припиняють аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, завдають авіаційні удари, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів. Протягом бойової доби вони завдали 7 авіаційних ударів застосувавши 6 керованих авіабомб та некеровані авіаційні ракети на Оріхівському напрямку.

Продовжуючи терор мирного населення прифронтових регіонів Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей ворог застосував 211 FPV-дронів, 3 ударних БпЛА типу "Ланцет" та скинув з БпЛА різних модифікацій 122 осколкових боєприпасів.

На Херсонщині російські війська 5 разів вдарили з артилерії по Херсону. Також під обстрілами опинились Софіївка, Понятівка, Нововоронцовка, Олександрівка, Новоберислав, Широка Балка, Велетенське, Садове, Золота Балка та Дніпровське. Пошкоджено багатоповерхівку, приватний житловий будинок, лінії електропередачі та цивільний автомобіль. На Миколаївщині зафіксовано 5 ворожих артилерійських обстрілів по Очаківській громаді, на Запоріжжі - Гуляйполе, Роботине, Новоандріївка, Малинівка, Мала Токмачка, Левадне, Приютне, Вербове та Новоданилівка. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки та об’єкти інфраструктури.

На Дніпропетровщині агресор обстрілював артилерією Нікополь та Марганецьку, Мирівську громади. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди та лінії електропередач.

Також повідомляється, що кораблі ворожого флоту у Чорному та Азовському морях зараз відсутні, російські ракетоносії перебувають в пунктах базування.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Протягом попередньої бойової доби отримано підтвердження, що на Оріхівському та Херсонському напрямках, завдяки роботі ЗСУ, поменшало на понад сотню одиниць російського озброєння та техніки, серед якої – реактивна система залпового вогню "Град"; 18 гармат; 8 мінометів; два станкових гранатомети "Полум’я"; протитанковий ракетний комплекс; дві портативні станції радіоелектронної боротьби; дві антени управління БпЛА; 3 станції управління БпЛА; розвідувальний БпЛА; вежа зв’язку; одиниця радіотехнічного обладнання; 58 одиниць автобронетехніки та три аерофотостанції тощо.

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