Збройні сили України вчора уразили 22 артилерійські системи та 11 танків.

Сили оборони України за минулу добу знешкодили близько 640 російських загарбників. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 25 березня 2024 року орієнтовно склали:

особового складу - близько 437 тисяч 390 осіб, у тому числі 640 за минулу добу,

танків - 6 887 (+11) одиниць,

бойових броньованих машин - 13 183 (+25),

артилерійських систем - 10 877 (+22),

реактивних систем залпового вогню - 1018,

засоби ППО - 726 (+3),

літаків – 347,

гелікоптерів - 325,

БпЛА оперативно-тактичного рівня - 8 539 (+29),

крилаті ракети - 2 010 (+18),

кораблі/катери - 26,

підводні човни - 1,

автомобільної техніки та автоцистерн - 14 454 (+47),

спеціальна техніка - 1 785 (+7).

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, РФ вдарила по Миколаєву та Одесі в ніч проти 25 березня. Внаслідок цього було пошкоджено енергетичні об'єкти, також є поранені.

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"Цієї ночі ворожа атака на південні регіони була зосереджена на Миколаївщині та Одещині. Ворог продовжив удари по об’єктах енергетики. Перед атакою дронами з літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, намагаючись зашкодити роботі ППО, російські терористи випустили по Одещині протирадіолокаційну ракету Х-31П, яка втратила бойову спроможність в повітрі", - зазначили у Силах оборони півдня України.

Також стало відомо, що через нічну атаку "шахедами" в Одесі почалися екстрені відключення світла. За словами енергетиків, це потрібно для захисту вцілілого обладнання від перевантаження, яке може викликати додаткові технологічні пошкодження.

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