Водночас ворог гатив по жилих будинках, дитячих садочках та газогону.

На Одному з напрямків підрозділи ЗСУ знищили десять гармат окупантів, багато іншої техніки та живу силу ворога.

За даними пресслужби Сил оборони півдня України, за минулу добу ліквідовано 33 окупанти. Знищено чотири БТР-82, реактивну систему залпового вогню "Град", десять гармат, чотири одиниці автомобільної техніки, а також п’ять ворожих пунктів – два польових та три спостережних.

Також йдеться, що у Чорному морі перебувають зараз чотири бойові кораблі ворога, ще один – в Азовському. Ракетоносії заведені у пункти базування.

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Водночас триває терор мирних українців, який вчиняє армія Російської Федерації. Зокрема, протягом доби (з 7:00 до 7:00) окупанти завдали 14 авіаційних ударів, двічі вони застосували крилаті ракети повітряного базування: дві Х-59 - в напрямку Одеської області, які влучно знищила українська ППО, та протирадіолокаційну Х-31, яку було направлено ввечері по Херсонщині. Ця ракета не досягла цілі.

Ще тактична авіація загарбників атакувала прибережні населені пункти Херсонщини 44 керованими авіабомбами. Внаслідок ударів вщент зруйновано чотири будинки, будівля дитячого садочка, водонапірна башта в одному з населених пунктів, пошкоджено до півтора десятка будинків.

"Ворог продовжує скидання з БпЛА осколкових боєприпасів. Зафіксовано 20 таких скидів, внаслідок чого поранено цивільну особу. За минулу добу він ще здійснив близько 100 артилерійських обстрілів з використанням понад 570 снарядів, у тому числі 15 обстрілів населених пунктів. По Херсону гатив чотири рази, також обстріляно Антонівку, Милове, Широку Балку, Станіслав, Берислав, Молодіжне на Херсонщині, а також, Очаків, Лимани, Дмитрівку – на Миколаївщині", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок артилерійських обстрілів дві цивільні особи загинуло, троє поранено, пошкоджено п’ять багатоповерхівок, 11 приватних будинків, господарчі будівлі та автомобілі місцевих мешканців, газогін та електромережі.

РФ атакує морські шляхи та населення

Нагадаємо, напередодні російські загарбники атакували шляхи цивільного судноплавства та завдавали ударів по мирному населенню з різного виду зброї. Зокрема тактична авіація ворога бомбила шляхи цивільного судноплавства у Чорному морі, скидаючи вибухові предмети по ймовірному маршруту руху цивільних суден – 31 жовтня зафіксовано три таких скиди.

В той же день противник завдав два ракетні удари із застосуванням ракети "Іскандер-М" по Херсону та ракетами невизначеного типу по населеному пункту Чайкине Херсонської області. Внаслідок ударів загинула цивільна особа, двоє людей отримали поранення. Було пошкоджено зерносховище, склади підприємства, магазин, СТО, майже 20 автомобілів.

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