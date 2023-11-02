Вони уразили район зосередження особового складу, військової техніки та пункти управління окупантів.

Минулої доби, 1 листопада, українська авіація завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 - по зенітно-ракетних комплексах російських окупаційних військ.

Як повідомляється у ранковому зведенні Генштабу, бійці ракетних військ також мали вдале полювання. Вони уразили 5 радіолокаційних станцій, 2 склади боєприпасів, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 пункти управління, 3 зенітно-ракетних комплекси та 11 артилерійських засобів противника.

Водночас загарбники завдали 5 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснили 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах.

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"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - додали у Генштабі.

Загалом під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. Авіаційних ударів зазнали десятки сіл та міст.

Війна в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, станом на ранок 1 листопада Росія втратила на війні проти України близько 301 490 своїх військових.

У жовтні ЗСУ ліквідували 23 тисячі російських загарбників, а також 3 494 одиниці озброєння та військової техніки ворога.

На думку аналітиків ISW, противник готується вже до третьої хвилі штурмів Авдіївки. При цьому ЗСУ укріплюють свої позиції на лівому березі Херсонської області та мінують підступи до своїх себе.

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