Водночас ЗСУ знищили понад два десятки окупантів та техніку, в тому числі "Град" та ударні дрони.

Російські терористи атакують шляхи цивільного судноплавства та завдають ударів по мирному населенню з різного виду зброї.

Як повідомляє пресслужба Сил оборони півдня України, наразі ворожі ракетоносії заведені у пункти базування. В Азовському морі чергує один корабель, у Чорному – чотири.

Оперативна обстановка у зону відповідальності цих підрозділів ЗСУ залишається напруженою. Зокрема, окупанти продовжують тероризувати тактичною авіацією шляхи цивільного судноплавства у Чорному морі, скидаючи вибухові предмети по ймовірному маршруту руху цивільних суден. За минулу добу зафіксовано три таких скиди. Однак, функціонування навігаційного коридору триває під егідою Сил оборони.

Відео дня

"Протягом доби (з 7.00 до 7.00) противник завдав два ракетні удари із застосуванням ракети "Іскандер-М" по Херсону та ракети невизначеного типу по населеному пункту Чайкине Херсонської області. Внаслідок ударів загинула цивільна особа, двоє людей поранено, пошкоджено зерносховище, складські приміщення одного з підприємств, будівлю магазину, СТО та 17 автомобілів", - розповіли у пресслужбі.

Також ворог здійснив 9 авіаційних ударів із застосуванням 39 керованих авіабомб по населених пунктах Херсонського та Бериславського районів. Внаслідок цих ударів дві цивільні особи поранено, пошкоджено приватний будинок. Ще окупанти двічі застосовували FPV-дрони та скинули з БпЛА інших модифікацій чотири осколкові боєприпаси. В тому числі саме в такий спосіб атакований мікроавтобус під час евакуації мирних жителів з Бериславщини. Автівка зазнала суттєвих пошкоджень, волонтери отримали контузії.

Окрім того, за минулу добу ворог здійснив близько 100 артилерійських обстрілів з використанням 530 снарядів, у тому числі 14 обстрілів населених пунктів. По обласному центру Херсонщини ворог гатив щонайменше 7 разів, також обстріляв Берислав, Інженерне, Зимівник, Інгулець, Велетенське. На Миколаївщини Яселка, Дмитрівка та Очаків потерпали від артилерії окупантів з Кінбурнської коси. Внаслідок артилерійських обстрілів поранено чотири цивільні особи, пошкоджено чотири приватні будинки та автомобіль.

Водночас Сили оборони півдня продовжують виконання вогневих завдань. Зокрема, за минулу добу ліквідовано 21 окупанта, знищено три БТР-82, реактивну систему залпового вогню "Град", три ударні дрони Lancet, розвідувальний дрон SuperCam та чотири одиниці автомобільної техніки.

Війна в Україні

Нагадаємо, сьогодні російська авіація атакувала Одещину - з літаків тактичної авіації, що курсували над акваторією Чорного моря, по Одеському району було випущено дві керовані авіаційні ракети Х-59. Українські військові влучно відпрацювали по цілях.

Вас також можуть зацікавити новини: