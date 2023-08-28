Протягом доби відбулось 34 бойових зіткнення.

Російські окупанти протягом доби намагалися наступати на трьох напрямках – Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському, але отримали відсіч від сил оборони. Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, протягом доби відбулось 34 бойових зіткнення.

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області, а на Бахмутському напрямку марно намагався просунутись в районі Кліщіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів на Лиманському напрямку та 15 – на Бахмутському.

Крім того, на Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області, артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Гостре, Мар’їнка, Катеринівка, Парасковіївка, Новомихайлівка.

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На інших напрямках противник також продовжував тероризувати обстрілами та авіаударами.

Зокрема, на Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Волфиного Сумської області та Окіпа Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Надії та Твердохлібового Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали шість населених пунктів. Харківської області.

На Авдіївському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів. На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали п’ять населених пунктів.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 25 населених пунктів. На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Миколаївки, Микільського та Антонівки Херсонської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів.

"Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - йдеться у зведенні Генштабу.

Ситуація на східному фронті

Раніше повідомлялося, що на Лимано-Куп’янському напрямку терористичне військо росіян налічує понад 100 тисяч загарбників. На цьому напрямку наразі продовжується оборонна операція. Росіяни тут значно збільшили кількість своїх обстрілів.

За даними Інституту вивчення війни, останні тижні російські війська проводили локальні наступальні операції на північний схід від Куп'янська. Однак, за даними аналітиків, російські терористи не домоглися будь-яких підтверджених успіхів.

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