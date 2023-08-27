Авіація нашої держави за добу багато разів била по супротивниках.

Сили оборони України завдали нових ударів по позиціях російських загарбників.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook. "Авіація Сил оборони протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та 1 - по зенітно-ракетних комплексах противника", - йдеться у зведенні.

Крім того, українські підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 склад боєприпасів, 2 станції радіоелектронної боротьби та 3 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.

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У Генштабі нагадали, що уночі противник завдав чергового удару крилатими ракетами повітряного базування. "В результаті успішної бойової роботи силами та засобами Повітряних сил Збройних сил України знищено 4 крилаті ракети", - сказано у зведенні.

При цьому, протягом доби ворог завдав 11 ракетних та 32 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.

Війна в Україні - новини, які варто знати

Як повідомляв УНІАН, Сили оборони України рухаються вперед на Таврійському напрямку та завдають відчутних втрат російським окупантам. Знищено 11 складів боєприпасів ворога та вбито 78 російських солдатів.

Варто зазначити, що бойові втрати ворога на сьогодні, 27 серпня, 2023 року становлять приблизно 260 тис. 820 окупантів.

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