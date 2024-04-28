Там напружена обстановка.

На півдні наразі напружена обстановка: армія Росії намагається вибити підрозділи ЗСУ з займаних позицій, але атаки виявилися марними. Водночас, завдяки вдалій роботі українських захисників, за добу противник втратив понад сотню солдатів.

Про це повідомили у Силах оборони півдня України. Там кажуть, Росія не змогла збільшити натиск:

"Минула доба в операційній зоні пройшла напружено, проте ворог не зміг збільшити натиск. На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 2 марні штурми: по одному в районі Старомайорського та Роботиного".

Йдеться, що українські захисники завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах із застосуванням авіації, артилерії різних типів, дронів тощо. Протягом доби Сили оборони отримали підтвердження, що у ворога на Херсонському та Оріховському напрямках поменшало на 119 солдатів та 55 одиниць озброєння та військової техніки. Це - реактивна система залпового вогню "БМ-21", танк, 17 гармат, 2 міномети, 25 одиниць автобронетехніки, 3 системи радіолокаційної боротьби, 2 розвідувальні БпЛА "Орлан-10", 2 аерофотостанції, генератор, човен. Також знищено 4 польові пункти боєпостачання та 3 спостережні пункти росіян.

Водночас противник завдавав авіаційних ударів КАБами по лінії бойового зіткнення та населених пунктах уздовж правого берега річки Дніпро. Також окупанти вели аеророзвідку різноманітними типами дронів: зафіксовано понад двісті вильотів.

"Противник застосував артилерію, але отримав адекватну відповідь. Також росіяни продовжили масово використовувати різноманітні види дронів-камікадзе, від FPV та "Ланцетів" до "Шахедів". Серед цілей - цивільні мешканці прибережних населених пунктів, сільгосптехніка, об’єкти цивільної інфраструктури тощо. Не гребує ворог і ударами по житлових приміщеннях", - розповіли у ЗСУ.

Протягом минулої доби окупанти завдали на Оріхівському напрямку 3 авіаційні удари із застосуванням 2 керованих авіабомб та понад десяти некерованих авіаційних ракет. На Херсонському напрямку ворог завдав 4 авіаудари, застосувавши 13 керованих авіабомб та понад п’ять десятків некерованих авіаційних ракет. Унаслідок застосування однієї з авіабомб там зруйновано дошкільний навчальний заклад. Атакував ворог і дронами-камікадзе типу "Shahed-131/136", спрямувавши їх на Миколаїв - пошкоджено будівлю готелю, цивільні автомобілі, об’єкт інфраструктури.

Продовжуючи терор мирного населення прифронтових територій Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської областей, ворог застосував 263 FPV-дрони, 10 ударних БпЛА типу "Ланцет", скинув з БпЛА різних модифікацій 334 осколкових боєприпаси. Унаслідок на Херсонщині поранено 3 цивільні особи, пошкоджено приватні будинки та цивільні автомобілі.

Окрім того, окупанти з артилерії вдарили по Херсону та 19-ти населеним пунктам Херсонщини. Під час артилерійських обстрілів поранено цивільну особу, пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, навчальний заклад, об’єкт критичної інфраструктури, сільгосппідприємство, господарські будівлі, гараж та цивільні автомобілі.

На Миколаївщині ворог з артилерії обстріляв Куцурубську громаду - пошкоджено приватний житловий будинок, на Дніпропетровщині - Нікополь, Мирівську та Покровську громади - поранено 2 цивільних, пошкоджено п’ятиповерхові будинки, приватні житлові будинки, господарську споруду, лінію електропередачі, на Запоріжжі - 7 населених пунктів, де теж зруйновано житло місцевих жителів.

За даними Сил оборони, у Чорному та Азовському морях наразі спостерігається стабільна відсутність корабельно-катерного складу. Ракетоносії здебільшого перебувають у пункті базування Новоросійськ. Один з них знаходиться у бухті Севастополя в якості корабля ППО.

Нові штурми військ Росії - що відомо

26 квітня на Оріхівському напрямку російські окупанти здійснили 3 штурми: 2 - в районі Старомайорського та один - в районі Роботиного. На лівобережжі Дніпра було 4 марні штурми в районі Кринок. За той же час ЗСУ отримали підтвердження про те, що на вказаних двох напрямках їм вдалося "відмінусувати" 160 окупантів й 42 одиниці озброєння та військової техніки.

Це - 14 гармат, 2 міномети, станковий гранатомет, 17 одиниць авто/бронетехніки, 6 систем радіолокаційної боротьби, розвідувальний БпЛА "Суперкам", аерофотостанція. Також знищено 4 польові пункти боєпостачання противника.

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