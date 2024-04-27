На півдні окупанти втратили за добу 160 солдатів.

На Оріховському та Херсонському напрямках минула дома була напружена: окупанти сім разів штурмували підрозділи ЗСУ, але, зазнавши втрат, відступили.

"Минула доба в операційній зоні Сил оборони Півдня пройшла напружено... Ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із зайнятих позицій. На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 3 штурми: 2 - в районі Старомайорського та один - в районі Роботиного. На лівобережжі Дніпра було 4 марні штурми в районі Кринок. Зазнавши втрат, ворог відійшов на свої вихідні позиції", - наголошують у Силах оборони Півдня.

Своєю чергою, українські захисники утримують свої позиції та завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, його вогневих позиціях та тилах. Протягом доби отримано підтвердження, що на вказаних двох напрямках поменшало на 160 окупантів й 42 одиниці озброєння та військової техніки. Це - 14 гармат, 2 міномети, станковий гранатомет, 17 одиниць авто/бронетехніки, 6 систем радіолокаційної боротьби, розвідувальний БпЛА "Суперкам", аерофотостанція. Також знищено 4 польові пункти боєпостачання противника.

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За минулу добу загарбники постійно ведуть аеророзвідку - зафіксовано 171 проліт розвідувальних БпЛА. Також окупанти завдали 4 авіаційні удари із застосуванням двох керованих авіабомб та близько двох десятків некерованих авіаційних ракет на Оріхівському напрямку. На Херсонському напрямку ворог завдав три авіаудари, застосувавши дві керовані авіабомби та понад десяток некерованих авіаційних ракет.

По мирному населенню Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської областей російські терористи застосували 191 FPV-дрон, 4 ударні БпЛА типу "Ланцет", скинули з БпЛА різних модифікацій 356 осколкових боєприпасів. Через це на Херсонщині поранено чотири цивільні особи та пошкоджено автомобілі, на Миколаївщині - приватні житлові будинки.

Окрім того, окупанти з артилерії вдарили по Херсону та ще по 13 населеним пунктам на Херсонщині. Унаслідок атаки ворога, загинула цивільна людина, ще четверо - поранено. Пошкоджено приватні будинки, об’єкти критичної інфраструктури та цивільні автомобілі.

На Миколаївщині ворог з артилерії обстріляв акваторію Очаківської та Куцурубську громади. На Дніпропетровщині ворог обстріляв Нікополь, Марганецьку, Мирівську та Червоногригорівську громади. Там поранено четверо цивільних, пошкоджені адмінбудівля, п’ятиповерхові будинки, приватні житлові будинки, господарська споруда, стадіон, інфраструктурний об’єкт, крамниці, гараж, цивільні автомобілі, газогін та лінії електропередачі. На Запоріжжі загарбники гатили з артилерії по 11 населених пунктах - пошкоджено приватні будинки.

"З акваторії Чорного моря було завдано ракетного удару з застосуванням крилатих ракет "Калібр", проте марно", - йдеться у повідомленні.

У Чорному морі з'явилися ракетоносії РФ

26 квітня у Чорному море після тривалої паузи зафіксовано присутність двох російських підводних човнів, які могли мати на борту вісім ракет типу "Калібр". Решта ворожих кораблів перебувала у пунктах базування.

У Силах оборони наголосили, що йдеться про дуже високий рівень ракетної небезпеки. Людей просили оперативно переходити в укриття, не нехтувати власною безпекою.

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