Путін хоче отримати вісім областей України, а не лише Донбас, – ISW

Путін послався на "новітні генетичні дослідження", згідно з якими росіяни та українці нібито є "одним народом".

Російський лідер Володимир Путін підтвердив, що його територіальні претензії в Україні не обмежуються лише Донбасом. Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни, для цього він посилається на власне міфічне трактування історії, заявляючи, що українці та росіяни нібито є "одним народом".

Так, 22 жовтня Путін заявив, що окуповані території України є "землями історичної Росії". Путін також послався на якісь "новітні генетичні дослідження", згідно з якими росіяни та українці нібито є "одним народом".

Як зазначають аналітики, говорячи про "історичну Росію", Путін, ймовірно, має на увазі "Новоросію". Це вигаданий регіон на півдні без чітких кордонів, який, за твердженням Кремля, є "невід’ємною частиною" Росії.

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При цьому примітно, що до складу "Новоросії" Росія включає не лише Крим і чотири області, незаконно анексовані Росією (Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську), а й Харківську, Дніпропетровську, Миколаївську та Одеську області.

"Звернення Путіна до "історичних претензій" Росії фактично вимагає від України здачі територій, що перебувають під контролем Києва: 20,5 % Донецької області, 24,5 % Запорізької області та 30 % Херсонської області. Заява Путіна недвозначно показує, що російські вимоги виходять далеко за межі українського "оборонного поясу" та Донецької області – вони можуть охоплювати всю територію України", – підкреслюють аналітики.

Це підтверджує, що Кремль готовий брати участь у "переговорах" з Україною виключно заради прийняття капітуляції Києва, а зовсім не для пошуку компромісної мирної угоди.

Мирні переговори

Путін заявив, що Росія та США домовилися відновити тристоронні контакти, а заодно розповів про "генетичні дослідження", які показали, що "росіяни та українці – це один народ".

Видання The Economist оприлюднило частину пунктів нової мирної угоди, яку США просувають між Україною та РФ. За даними видання, Вашингтон пропонує створити на Донбасі демілітаризовану зону. Україна має відмовитися від вступу до НАТО, але натомість отримає членство в ЄС. Москва ж отримає послаблення санкцій і можливість постачати газ до Європи.

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