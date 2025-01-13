Україна втрачає позиції на фронті, поки Трамп просуває припинення вогню, - CNN

Путін навряд чи піде на поступки, оскільки вважає, що має перевагу, вважають аналітики та військові експерти.

Україна втрачає позиції на фронті, поки команда обраного президента США Дональда Трампа підтримує ідею припинення вогню, пише CNN.

Напередодні повернення Трампа в Білий дім Київ готується до складного вибору. Українські сили ведуть оборонні бої на кількох ділянках лінії фронту, їм бракує досвідчених військових, а темпи міжнародної військової допомоги можуть уповільнитися.

Уряд у Києві уважно стежить за діями Москви і Вашингтона, наголошуючи на своєму прагненні до "справедливого миру". Проте питання повернення окупованих територій відкладається.

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На тлі значних втрат російські війська продовжують атакувати Донецьку область, прагнучи завершити її окупацію. Їхній щоденний прогрес оцінюється в декілька метрів, а бої поступово переміщуються до промислових районів регіону.

За даними WarMapper, Росія контролює понад 18% території України, включаючи Крим, а також частини Донецької та Луганської областей, захоплені до 2022 року. У грудні російські війська зайняли близько 400 квадратних кілометрів нових територій.

Українські сили зазнають значного тиску на сході країни. Один із командирів повідомив: "Російські підрозділи атакують одночасно з декількох напрямків, що ускладнює концентрацію нашого вогню".

"Хоча тактична ситуація з озброєнням, безпілотниками та дальніми ударами не дає переваги жодній стороні, ключовим фактором залишається жива сила, - зазначив Мік Раян, автор блогу Futura Doctrina.

Росіяни просунулися на відстань трьох кілометрів від Покровська, а також зайняли Курахове та частину Торецька. Один із командирів українських батальйонів повідомив про посилення російських обстрілів та авіаударів у районі Покровська.

Український військовий речник Віктор Трегубов пояснив, що бої тривають, а війська обороняються на об’єктах, таких як електростанції: "Російські сили зруйнували більшу частину міста, але його повного захоплення немає".

Реакція міжнародної спільноти

Міністр оборони України Рустем Умєров, виступаючи на зустрічі Контактної групи в Німеччині, наголосив, що Україна зосередиться на стабілізації фронту та зміцненні оборони. Партнери пообіцяли додаткову допомогу, зокрема Німеччина передасть 30 000 безпілотників та нові системи ППО.

Міністр оборони США Ллойд Остін підкреслив: "Ми маємо підтримувати Україну та зміцнювати її позиції для переговорів, які завершать цю жахливу війну". Однак навіть він не може прогнозувати позицію нової адміністрації Трампа.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус припустив, що, якщо США припинять роботу Контактної групи, її формат потрібно буде переглянути.

Мирні переговори

Переговори про припинення війни залишаються малоймовірними. Аркадій Мошес у статті для 19FortyFive зазначає:

"Москва прагне не компромісу, а повної перемоги. Для Путіна це означає поразку України та публічне визнання цієї поразки Заходом".

Колишній генерал США Кіт Келлог, який може представляти інтереси Трампа в Україні, заявив, що прагне досягти стійкого врегулювання за 100 днів. Сам Трамп говорив, що може зупинити війну за 24 години після вступу на посаду, але тепер уточнює: "Сподіваюся, це займе менше шести місяців".

Проте, як зазначає Мік Раян, Путін навряд чи піде на поступки, оскільки вважає, що має перевагу.

Зеленський наголошує на важливості переговорів, які забезпечать довгострокові гарантії безпеки України. "Ми прагнемо справедливого миру на умовах, які захистять нашу країну", - підкреслив він.

Аналітики вважають, що будь-які домовленості повинні включати інвестиції в авіацію, захист від ракет і сучасні озброєння. Однак Києву доведеться шукати компроміси, зокрема щодо територій і вступу до НАТО.

На даний момент обидві сторони поки що не демонструють готовності до переговорів. Представник США Джон Кірбі зазначив: "Наразі немає очікувань щодо швидкого початку мирного діалогу".

Переговори України та Росії

Як повідомляв УНІАН, обраний президент США Дональд Трамп заявив про підготовку зустрічі з Путіним, щоб закінчити війну в Україні. При цьому політик не уточнив, коли вона може відбутися.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Україна і Росія поки не готові до мирних переговорів.

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