Щоправда при цьому Трамп не уточнив, коли вона може відбутися.

Наразі триває підготовка зустрічі обраного президента США Дональда Трампа з російським диктатором Путіним.

"Він хоче зустрітися, і ми ведемо підготовку", - сказав Трамп журналістам у своїй резиденції в Мар-а-Лаго у Флориді.

"Путін хоче зустрітися. Він заявляв про це навіть публічно, і ми повинні покласти край цій війні", - підкреслив Трамп.

Відео дня

При цьому, дату такої зустрічі він не назвав, зазначає Reuters.

Хоча Кремль ще не відреагував на анонс Трампа, раніше там заявляли, що із задоволенням поспілкуються з новим американським президентом.

Переговори Трампа і Путіна

Трамп раніше припускав, що переговори з Путіним можуть відбутися протягом півроку після його вступу на посаду. Прессекретар росыйського диктатора Дмитро Пєсков учора сказав, що до теперішнього часу запитів на таку зустріч із боку США не надходило.

Повернення Трампа в Білий дім 20 січня породило надію на дипломатичне закінчення війни в Україні, але також викликало побоювання в Києві, що швидка мирна угода може дорого обійтися країні. Зокрема, радники Трампа висунули пропозиції щодо припинення війни, які передбачають здачу окупованих українських територій Росії.

Крім того, невідомо, чи буде за Трампа допомога Україні тривати такими ж темпами, як за Байдена.

Вас також можуть зацікавити новини: