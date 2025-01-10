Кірбі спростував твердження, що нові санкції США проти РФ були введені в якості розмінної монети в переговорах.

В Адміністрації чинного президента США Джо Байдена вважають, що Україна і Росія наразі не готові до мирних переговорів. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Укрінформ.

В цьому контексті політик спростував твердження, що нові санкції США проти Росії були введені в якості розмінної монети в переговорах щодо завершення війни в Україні, оскільки "станом на зараз немає очікувань, що сторони готові до таких переговорів".

"Це не робилося з розрахунком того, що стане розмінною монетою, яку можна забрати зі столу, коли Україна захоче сісти за цей стіл переговорів. Наразі немає очікувань, що будь-яка зі сторін готова до переговорів", - підкреслив Кірбі.

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За його словами, рішення про введення додаткових обмежень проти РФ ґрунтувалося на прогнозах для зовнішнього та внутрішнього ринків в енергетичному секторі. Водночас Кірбі підтвердив, що раніше масштабні санкції в цій сфері відкладалися для того, щоби утримати підвищення цін на енергоносії в США.

"Мирні" переговори з РФ - останні новини

Як повідомляв УНІАН, обраний президент США Дональд Трамп заявив про підготовку зустрічі з Путіним, щоб закінчити війну в Україні. При цьому політик не уточнив, коли вона може відбутися.

Раніше Трамп припускав, що переговори з Путіним можуть відбутися протягом півроку після його вступу на посаду. Водночас прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков напередодні заявив, що до теперішнього часу запитів на таку зустріч із боку США не надходило.

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