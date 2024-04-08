Разом з військовими на територію РФ зайшов фотографі. Він показав кадри військової операції.

Легіон "Свобода Росії" розкрив невідомі раніше деталі рейду на територію Росії в березні 2024 року.

Як зазначили у Telegram-каналі легіону, у Бєлгородській області в середині березня працювали і піхотинські підрозділи, і мінометні розрахунки. Легіонери додали, що погода не сприяла військовій операції. Над головою скупчилися важкі хмари та ворожі безпілотники.

"Від одного з ударів ворожих FPV, спалахнула споруда, в якій ми знаходилися. Вогонь почав підбиратися до боєприпасів. На наш подив, побачивши вогонь, прийшли місцеві. Допомогли загасити полум'я, незважаючи на ризик для свого життя", - розповідає мінометник із позивним "Малий".

Під час прориву разом з російськими добровольцями на територію РФ зайшов український фотограф Костянтин Ліберов. Він описав свої враження у Instagram та показав фото руїн селища Тьоткіне.

"Країна-агресор отримала те, що вона сама й розпочала... Власне, на фото з дрону ви бачите такі вже звичні для нашого ока руїни, от тільки це територія Росії (Тьоткіно та Козін), а не України. Кожна дія має свої наслідки, і, як то кажуть, в цю гру можна грати вдвох. А росіяни, що сьогодні воюють на боці України - герої, яких ніколи не забуде історія", - зазначив фотограф.

Рейд російських добровольців на території РФ: що відомо

12 березня легіон "Свобода Росії", РДК і Сибірський батальйон зайшли до Курської та Бєлгородської областей РФ в межах спільної операції. Тоді вони розповіли, що вирушають на вибори Путіна та закликали місцевих жителів евакуюватися для їхньої ж безпеки.

Пізніше представник ГУР МОУ Андрій Юсов заявив, що українська розвідка допомагає РДК і "Свободі Росії" боротися з режимом Путіна.

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України допомагає добровольчим формуванням. Якщо ми говоримо про дії РДК і легіону "Свобода Росії", "Сибірського батальйону", то це, в тому числі, обов'язок України", - зазначив тоді він.

Водночас керівник ГУР Кирило Буданов прокоментував такий рейд та зазначив, що це "для нас дуже вигідно". Він пояснив це тим, що такі дії відволікають увагу противника на фронті.

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